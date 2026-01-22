Glenmark lyfter Lundaaktie

Det Lundabaserade läkemedelsbolaget Acucort fick se sin aktie rusa efter att ha meddelat om ett avtal med läkemedelsjätten Glenmark Pharmaceuticals.

Glenmark ska marknadsföra och distribuera Acucorts produkt i sex europeiska länder, inklusive Tyskland, Nederländerna och Ukraina.

Jonas Jönmark

– Vi finns idag bara på den nordiska marknaden, alltså cirka 20 miljoner människor. Nu kliver vi upp och adresserar 200 miljoner människor tillsammans med ett av världens största läkemedelsbolag, som dessutom är väldigt resursstarka, säger Acucorts vd Jonas Jönmark till Rapidus.

Acucort har utvecklat en snabblöslig munfilm som innehåller kortison. Det primära användningsområdet är vid svår allergi och astma, men produkten kan till exempel också användas vid krupp hos barn samt för att behandla bieffekter från cellgiftsbehandling.

I december meddelade bolaget att man tagit emot sin dittills största order, en uppföljningsorder värd 1,2 miljoner kronor, från Unimedic Pharma.

Bolaget aktie har skrivande stund stigit med 21 procent under dagen, till cirka 70 öre per aktie. Men det är fortfarande långt kvar till nivåerna före pandemin då aktien kostade mer än 7 kronor.

– Vi är fortfarande ett litet Lundabolag men Acucort ska bli en spelare på den globala läkemedelsmarknaden. Vi har en kapitallätt modell där vi går till marknaden genom partners och kan expandera snabbt, säger Jonas Jönmark.