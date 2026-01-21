Catena tar in 3 miljarder

Fastighetsbolaget Catena i Helsingborg gör en nyemission på nästan 3 miljarder kronor. Detta trots att vd Jörgen Eriksson förnekat att det skulle behövas för att finansiera den jätteaffär som meddelades före jul.

Rapidus har tidigare rapporterat om att Helsingborgsbaserade Catena närmar sig en jätteaffär med en än så länge hemlig säljare. Bolaget har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva en fastighetsportfölj värd 9 miljarder kronor av en ”ledande nordisk aktör”. Köpet omfattar 20 logistikfastigheter i Sverige, Danmark och Finland.

Jörgen Eriksson

Då sa vd Jörgen Eriksson till Rapidus att köpet skulle finansieras med egna pengar och upplåning.

Catena uppger nu att bolaget vill genomföra en riktad nyemission av cirka 6 miljoner aktier. Baserat på gårdagens stängningskurs på 474,20 kronor är emissionen värd närmare 2,9 miljarder kronor.

Priset kommer att sättas i ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, och aktieförsäljningen riktar sig mot svenska och internationella institutionella investerare.

Bolagets två största ägare, den framlidne Erik Paulssons ägarbolag Backahill och det belgiska logistikbolaget WDP, har åtagit sig att teckna aktier upp till sina respektive pro rata-andel. De båda ägarna kontrollerar tillsammans 28,6 procent av kapitalet i Catena.

Pengarna ska delvis användas till förvärvet av den fastighetsportfölj värd 9 miljarder kronor som aviserades den 22 december.

”Vi har tagit pulsen på marknaden”

– Catena har möjlighet att fullt ut finansiera nämnda förvärv med tillgängliga likvida medel samt ny upplåning via redan etablerade finansieringskanaler. Men vi har tagit pulsen på marknaden och vill ha stöd från investerarna. Genom emissionen får vi en bra mix av eget kapital och skuld, säger Catenas vd Jörgen Eriksson till Rapidus.

Ledningen håller för närvarande på att slutföra due diligence-processen och förväntar sig att förvärvsavtalet ska ingås under andra halvan av februari. Förhoppningen är att själva transaktionen slutförs under april.

Efter genomförandet av nyemissionen och förvärvet bedömer ledningen att Catenas balansräkning rymmer framtida investeringar om 2,5 till 3 miljarder kronor.