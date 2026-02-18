Insig-trion gör om börsresan

De har redan börsnoterat och sålt ett fastighetsbolag. Nu vill trion bakom Malmöbaserade Insig göra om tricket och noterar en prefensaktie på NGM. I dagarna köpte de också fastigheter för 235 Mkr.

Historien om Insig tar sin början i Dan Astréns tidigare bolag Svenska Investeringruppen. 2014 drog han och Tomas Magnusson igång dotterbolaget SIG Invest för att till skillnad från moderbolaget bygga upp ett fastighetsbestånd i Sverige, och öka värdet på det genom renovering och utveckling av husen.

Tomas Magnusson, Dan Astrén & Stefan Vinberg

Sålde till Trianon

2019 gick bolaget till börsen genom ett omvänt förvärv och bytte namn till Signatur Fastigheter. Två år senare köpte Trianon ut bolaget och införlivade det i sin verksamhet.

– Det blev en väldigt bra affär och bra tajming. Sedan dess har vi suttit och väntat. För oss har det varit perfekt tajming att gå in nu när priserna har varit lite lägre, räntorna lite högre och vi har kunnat hitta objekt igen, säger vd Dan Astrén.

Västra Skåne i fokus

Insig grundades 2023 av trion Dan Astrén, Stefan Vinberg och Tomas Magnusson. De åtta fastigheterna i Helsingborg som Insig nu köper av Rikshem innehåller 170 lägenheter.

– Vi har ungefär 1,3 miljarder i fastighetsbestånd så det är en ganska stor affär för oss och med väldigt bra avkastning också, nästan 6 procent yield, säger Dan Astrén.

Minst lika viktigt är att det är rätt typ av bestånd.

– Vår grej är att köpa ”okej” fastigheter, det vill säga inte för dåliga, lite större fastighetsbestånd. Sedan ställer vi om det till gröna tillgångar genom energioptimeringsinvesteringar.

Geografiskt är det i huvudsak västra Skåne som gäller, men också Mälardalen.

– Vi har varit där tidigare och har kontakter där, men också för att vi vill växa. I Mälardalen har vi möjlighet att köpa till bra avkastningar och där finns en möjlighet att växa vidare.

Vill göra om börsresan

Grundartrion äger lite mer än hälften av bolaget som idag har 25 delägare. Och siktet är inställt på att göra om börsresan.

– Vi vill ha institutionellt kapital i ryggen och då tror vi att notering är ganska naturligt. De flesta institutioner behöver noterade tillgångar att investera i. Så det är tanken, det är en av planerna i alla fall.

Redan nu går Insig till börsen med en preferensaktie som enligt tidsplanen ska börja handlas i slutet av mars.

– Vi har precis lämnat in en ansökan för notering på NGM. Men syftet är inte att driva kursvärde i någon stamaktie utan det är för investerarnas skull, för att de ska kunna ha den i sin ISK eller kapitalförsäkring. Stamaktien är alltså inte noterad.

Dan Astrén hymlar inte med att fler fastighetsförvärv är att vänta.

– Vi har en stor pipeline. Det är ganska bra läge att köpa och det gick bra med ”preffen”. Vi ska ta in 90 miljoner och är övertecknade, så det är ju jättebra.