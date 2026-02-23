Vd lämnar fastigheter för pingis

Rosengård Fastighets vd Petra Sörling slutar för att fokusera på sin roll som ordförande för det internationella bordtennisförbundet ITTF. Hennes ersättare rekryteras tillsvidare internt.

Det var i maj förra året som Petra Sörling under turbulenta former valdes om som ordförande för ITTF för en mandat period på fyra år. Årsmötet som hölls i Qatar fick mycket uppmärksamhet efter att Petra Sörlings motståndare om ordförandeposten protesterat så kraftigt mot resultatet att mötet fick avbrytas av säkerhetsskäl.

Petra Sörling på ITTF Summit

Petra Sörling var sedan tidigare tjänstledig från vd-jobbet för att ägna sig åt ordförandeskapet i ITTF. Nu lämnar hon alltså permanent.

”Då Petra nu blivit omvald för ytterligare en mandatperiod som ordförande i ITTF, lämnar Petra rollen som vd för Rosengård Fastighets AB” skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Jens Ringö

Fastighetschefen Jens Ringö kliver med omedelbar verkan in som tillförordnad vd.

– Styrelsen ser i Jens en kraft som, med sin erfarenhet av Rosengård och bolagets verksamhet, kan leda den fortsatta utvecklingen av bolagets fastigheter samt möta hyresgästernas behov, säger styrelseordförande Gunnar Östenson i en kommentar.

Rosengård Fastighets äger och förvaltar nära 1700 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården. Bolaget ägs till lika delar av MKB, Balder, Heimstaden och Victoriahem.