Affärsnyheter i Öresundsregionen

måndag 23 februari 2026

Mitt konto
Prenumerera
Logga in

inloggad som

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Vd lämnar fastigheter för pingis

, ,

Rosengård Fastighets vd Petra Sörling slutar för att fokusera på sin roll som ordförande för det internationella bordtennisförbundet ITTF. Hennes ersättare rekryteras tillsvidare internt. 

Det var i maj förra året som Petra Sörling under turbulenta former valdes om som ordförande för ITTF för en mandat period på fyra år. Årsmötet som hölls i Qatar fick mycket uppmärksamhet efter att Petra Sörlings motståndare om ordförandeposten protesterat så kraftigt mot resultatet att mötet fick avbrytas av säkerhetsskäl.

Petra Sörling på ITTF Summit

Petra Sörling var sedan tidigare tjänstledig från vd-jobbet för att ägna sig åt ordförandeskapet i ITTF. Nu lämnar hon alltså permanent.

”Då Petra nu blivit omvald för ytterligare en mandatperiod som ordförande i ITTF, lämnar Petra rollen som vd för Rosengård Fastighets AB” skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Jens Ringö

Fastighetschefen Jens Ringö kliver med omedelbar verkan in som tillförordnad vd.

– Styrelsen ser i Jens en kraft som, med sin erfarenhet av Rosengård och bolagets verksamhet, kan leda den fortsatta utvecklingen av bolagets fastigheter samt möta hyresgästernas behov, säger styrelseordförande Gunnar Östenson i en kommentar.

Rosengård Fastighets äger och förvaltar nära 1700 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården. Bolaget ägs till lika delar av MKB, Balder, Heimstaden och Victoriahem.

Ola Nilsson
Vd lämnar fastigheter för pingis

Rosengård Fastighets vd Petra Sörling slutar för att fokusera på sin roll som ordförande för det internationella bordtennisförbundet ITTF. Hennes ersättare rekryteras tillsvidare internt. 

Det var i maj förra året som Petra Sörling under turbulenta former valdes om som ordförande för ITTF för en mandat period på fyra år. Årsmötet som hölls i Qatar fick mycket uppmärksamhet efter att Petra Sörlings motståndare om ordförandeposten protesterat så kraftigt mot resultatet att mötet fick avbrytas av säkerhetsskäl.

Petra Sörling på ITTF Summit

Petra Sörling var sedan tidigare tjänstledig från vd-jobbet för att ägna sig åt ordförandeskapet i ITTF. Nu lämnar hon alltså permanent.

”Då Petra nu blivit omvald för ytterligare en mandatperiod som ordförande i ITTF, lämnar Petra rollen som vd för Rosengård Fastighets AB” skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Jens Ringö

Fastighetschefen Jens Ringö kliver med omedelbar verkan in som tillförordnad vd.

– Styrelsen ser i Jens en kraft som, med sin erfarenhet av Rosengård och bolagets verksamhet, kan leda den fortsatta utvecklingen av bolagets fastigheter samt möta hyresgästernas behov, säger styrelseordförande Gunnar Östenson i en kommentar.

Rosengård Fastighets äger och förvaltar nära 1700 bostadslägenheter i områdena Törnrosen och delar av Örtagården. Bolaget ägs till lika delar av MKB, Balder, Heimstaden och Victoriahem.

För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad

Logga in

Prenumerera på Rapidus för
575 kr per månad

Bli en del av vårt exklusiva nätverk och få koll på vad som händer i Skåne och Öresundsregionen. Var alltid uppdaterad när du talar med dina affärskontakter. Nytta, nöje, inspiration.




Prenumerera
  • Exklusiva affärsnyheter
  • Inbjudan till våra nätverksträffar
  • Två användare ingår

Relaterat