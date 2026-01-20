Alligator klamrar sig fast

Företrädesemissionen tecknades till 76 procent – med hjälp av garanter. Nu ska Alligator Bioscience med vd Søren Bregenholt ta sitt cancerläkemedel mot fas 3, samtidigt som bolaget fortsätter att söka efter en partner.

Cancerforskningsbolaget Alligator Bioscience avslutade 2025 med att på nytt fylla på kassan, bara månader efter den senaste kapitalrundan. Företrädesemissionen, som tecknades till 76 procent, varav 9 procent var från garanter, innebär att bolaget nu får in 91 miljoner kronor.

Alligators vd Søren Bregenholt

— Det är en bekväm summa som kommer att låta oss förverkliga de planer vi har. Man vill förstås alltid att en emission ska vara fulltecknad, vi är något förvånade att den inte var det, säger vd Søren Bregenholt.

Lundabolaget utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för cancerbehandling. Huvudkandidaten i bolagets projektportfölj är mitazalimab, som är inriktad på spridd cancer i bukspottskörteln. Under 2025 avslutades kandidatens fas 2-studier,och bolaget vill nu ta nästa steg.

— Pengarna kommer att gå till att ta mitazalimab till fas 3-studier. Vårt huvudspår är att göra det med en partner, men vi ser också över andra alternativ för att inte tappa momentum.

Svårt hitta licenspartner

Sökandet efter en partner för fas 3-studien har pågått under en lång tid, men hittills har bolaget inte hittat rätt. Det förklarar Søren Bregenholt delvis med den tuffa kapitalmarknaden, där ”risk off” har varit ledordet. Men han säger att det nu har vänt.

Hur länge pengarna räcker vill Søren Bregenholt inte kommentera. För cirka ett år sedan tog bolaget in 153 Mkr, och i september tog bolaget på nytt in 24,4 Mkr, då för att slutföra fas 2-studien av mitazalimab.

Att utveckla en helt ny typ av läkemedel mot en av de tuffaste formerna av cancer slukar både tid och kapital och Alligator har tidigare skurit ner på kostnaderna. Under 2024 sades större delen av personalen upp och bolaget gick från 65 till 15 anställda. Omstruktureringen bedömdes spara bolaget minst 65 Mkr per år.

Utraderad aktie

Aktien har också varit hårt pressad och bolaget fick förra året se kursen sjunka 99,9 procent, mest av alla skånska aktier. Börsvärdet ligger just nu på strax över 100 Mkr.

Trots att Alligator valt att satsa allt på kandidaten mitazalimab räknar bolaget med att få egna intäkter om ett par år – från andra läkemedelsbolag.

— Jag tror att marknaden förbiser den stora kommersiella potentialen för vår molekyl HLX22, som utvecklats av det kinesiska bolaget Henlius. Där räknar vi med royalityintäkter om 150 – 400 miljoner kronor per år, konservativt räknat, från och med 2029 eller 2030, säger Søren Bregenholt.