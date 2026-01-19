AI-produkterna som ska ge vinst

Teknikkonsulten Twofour i Malmö, med vd Camilo Tapia, anar islossning efter två tuffa år. Nya AI-produkter banar väg för att tillväxten ska komma tillbaka. Se här vilka.

Kring årsskiftet lanserade Trelleborgs kommun AI-chatboten Tryggve som är framtagen av Twofour för att hjälpa invånarna med deras bygglovsansökningar. AI:n har tränats med bland annat Boverkets regelverk och guidar användaren genom processen, även om denne till exempel inte kan de juridiska termerna.

Camilo Tapia

– Många känner ju till att bygglovsansökningar är en komplicerad process. Problemet är att det krävs så mycket förkunskaper bara för att kunna be om hjälp. Det är inte bara ett problem för kommuner, det finns många som har svårsmält information som inte når fram till alla som behöver den, säger Twofours vd Camilo Tapia.

Samtidigt har Twofour utvecklat ett AI-verktyg som genererar konceptbilder åt familjen Granlunds fastighetsbolag Volito. Potentiella hyresgäster ska skriva in vad de tänkt göra i lokalerna och hur de ska se ut, varpå en bild genereras.

Strategiska satsningar

– Båda dessa tjänster är strategiska satsningar för oss. Det är projekt som fler aktörer borde vara intresserade av att implementera. Våra kunder äger förvisso produkterna, men processen bakom skapandet äger vi och den kan vi replikera, anpassat efter andra kunder, säger Camilo Tapia.

Just strategiska satsningar kan behövas. Efter flera år av lönsam tillväxt tappade Twofour omsättning under 2023 och 2024 till 22 miljoner kronor och vinstmarginalen utraderades i princip. Siffrorna för 2025 är enligt Camilo Tapia inte klara än, men han säger att omsättningen ökade igen.

– Det gick lite bättre men vi märkte att våra kunder fortfarande var försiktiga under 2025. Det hade inte lossnat helt för branschen men efter att ha frågat våra kunder om 2026 är vi dock optimistiska. Vi har redan några stora projekt på gång.