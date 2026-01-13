Phase Holographic i konkurs

Det Spotlightnoterade Lundabolaget Phase Holographic Imaging kastar in handduken och begär bolaget i konkurs. All verksamhet i bolaget upphör med omedelbar verkan.

”Trots betydande ansträngningar för att säkra långsiktig finansiering och strategiska partnerskap har PHI mött ihållande finansiella utmaningar på grund av långsammare marknadsacceptans än väntat och begränsad tillgång till kapital”, skriver Phase Holographic Imaging (PHI) i ett pressmeddelande på torsdagen.

Patrik Eschricht

PHI har utvecklat ett analysinstrument som gör att levande celler kan studeras och kvantifieras utan att skadas, och som bland annat kan användas inom cancerforskning. Huvudägare är sedan ett par år den internationella medicinteknikdistributören Altium med strax över 40 procent.

Den 19 december publicerade PHI den andra delårsrapporten för det brutna räkenskapsåret 2025/2026, en rapport som visade lägre omsättning än förväntat.

All PHI:s försäljning har hanterats genom huvudägaren Altium och en process för att föra denna tillbaka till PHI var enligt rapporten påbörjad. Denna gick dock långsammare än planerat, vilket ska ha bidragit till de låga försäljningssiffrorna.

Vd-byte hjälpte inte

Patrik Eschricht är sedan i maj nygammal vd för PHI. Han var bolagets vd 2023 och 2024, och återkom på posten förra året efter att life science-profilen Anders Månsson hastigt fått sparken efter bara tre månader som vd. Läs mer om det här.

I delårsrapporten i december skrev Patrik Eschricht i en kommentar att pengarna var på väg att ta slut, samt att ”styrelsen och jag arbetar aktivt med en lösning och är optimistiska om att den snart kommer att slutföras”.

Så sent som den 30 december lämnade styrelsemedlemmen Mats Lundwall sitt uppdrag i PHI på egen begäran.

Rapidus har varit i kontakt med Patrik Eschricht som valt att inte kommentera konkursen närmare.