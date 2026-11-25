I Helsingborg pågår det första svenska testet av elbilsladdare som är integrerade i trottoarens kantsten. För driften står det snabbväxande Helsingborgsbolaget Ladda Tillsammans.
På två ställen längs Rektorsgatan på Slottshöjden i Helsingborg är kantstenen sedan en tid ersatt med snabbladdare för elbilar. Själva laddaren är tysktillverkad och testad i Köln med lyckat resultat.
– Staden är intresserad av att hitta någonting som smälter in trevligare i stadsmiljön än vad en traditionell laddstolp…
I Helsingborg pågår det första svenska testet av elbilsladdare som är integrerade i trottoarens kantsten. För driften står det snabbväxande Helsingborgsbolaget Ladda Tillsammans.
På två ställen längs Rektorsgatan på Slottshöjden i Helsingborg är kantstenen sedan en tid ersatt med snabbladdare för elbilar. Själva laddaren är tysktillverkad och testad i Köln med lyckat resultat.
– Staden är intresserad av att hitta någonting som smälter in trevligare i stadsmiljön än vad en traditionell laddstolp…
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