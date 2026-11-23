Det krisdrabbade IT-bolaget Ortelius ordförande Peter Thörn lämnade sin post med omedelbar verkan på måndagen. Det är ytterligare ett tecken på att det First North-noterade bolaget är på fallrepet.

Krisnyheterna kommer slag i slag från Ortelius som 2025 kom in på First North genom ett omvänt förvärv av elfordonsbolaget Ellwee. I oktober meddelade företaget att bolaget inte betalat sina avgifter till Nasdaq Stockholm och riskerade avnotering. Dessa skulder har dock betalats.

Nästa smäll ett par v…