Ny flyglinje från ifrågasatt Sturup

En expertgrupp vill utreda en nedläggning av Sturup. Samtidigt fortsätter satsningarna på nya flyglinjer till flygplatsen.

I förra veckan presenterade Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) slutsatserna från en utredning om transportinfrastrukturens roll för Sveriges framtid. För skånsk del var inställningen till Malmö Airport den som fick störst uppmärksamhet.

IVA föreslår att man bör se över en eventuell nedläggning av flygplatsen.

”Sturup är olönsam, inte särskilt lättillgänglig, och fak…