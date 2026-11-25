Lundabolaget som utvecklar utrustning för positionering av förarlösa fordon gör en nyemission med 43 procents rabatt på börskursen. Men det var inte det värsta med dagens besked.

Blicvision bytte namn i somras från det tidigare Terranet. Det nya namnet ska enligt bolaget tydligare beskriva verksamheten som går ut på att utveckla radiobaserad utrustning för förarlösa fordon, med snabb reaktionstid.

På bolagets hemsida framställs tekniken som till stor del ämnad för säkerhet i allmän trafik. Den s…