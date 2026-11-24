För mer än två decennier sedan köpte den brittiska koncernen Aveva mjukvarubolaget Tribon, som tidigare knoppats av från Kockums. Sedan dess har verksamheten i Malmö växt i det tysta.
Förra veckan bjöd Aveva in till en tvådagarskonferens på Malmö Live. Industrimjukvarukoncernen, som sedan 2023 är helägd av Schneider Electric, presenterade där sin nya mjukvara för fartygskonstruktion.
– Det är en stor milstolpe för Aveva. Marinindustrin är en av koncernens snabbast växande marknader och lansering…
För mer än två decennier sedan köpte den brittiska koncernen Aveva mjukvarubolaget Tribon, som tidigare knoppats av från Kockums. Sedan dess har verksamheten i Malmö växt i det tysta.
Förra veckan bjöd Aveva in till en tvådagarskonferens på Malmö Live. Industrimjukvarukoncernen, som sedan 2023 är helägd av Schneider Electric, presenterade där sin nya mjukvara för fartygskonstruktion.
– Det är en stor milstolpe för Aveva. Marinindustrin är en av koncernens snabbast växande marknader och lansering…