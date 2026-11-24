För mer än två decennier sedan köpte den brittiska koncernen Aveva mjukvarubolaget Tribon, som tidigare knoppats av från Kockums. Sedan dess har verksamheten i Malmö växt i det tysta.

Förra veckan bjöd Aveva in till en tvådagarskonferens på Malmö Live. Industrimjukvarukoncernen, som sedan 2023 är helägd av Schneider Electric, presenterade där sin nya mjukvara för fartygskonstruktion.

– Det är en stor milstolpe för Aveva. Marinindustrin är en av koncernens snabbast växande marknader och lansering…