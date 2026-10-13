Noterat AI-bolag på fallrepet

Det First North-noterade Malmöbolaget Ortelius har åkt på flera nitar den senaste tiden. Nu riskerar Malmöbolaget avnotering och aktien störtdyker på tisdagsförmiddagen.

AI-konsultbolaget Ortelius Internationals operativa verksamhet grundades i början av 2000-talet. Det börsnoterade moderbolaget hette Ellwee tidigare och arbetade med elfordon.

I augusti 2025 gick verksamheterna samman genom ett omvänt förvärv, varpå elfordonsverksamheten skrotades och det noterade bolaget bytte namn till O…