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ANNONS Innehåll från EKN

Noterat AI-bolag på fallrepet

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Det First North-noterade Malmöbolaget Ortelius har åkt på flera nitar den senaste tiden. Nu riskerar Malmöbolaget avnotering och aktien störtdyker på tisdagsförmiddagen. 

AI-konsultbolaget Ortelius Internationals operativa verksamhet grundades i början av 2000-talet. Det börsnoterade moderbolaget hette Ellwee tidigare och arbetade med elfordon.

I augusti 2025 gick verksamheterna samman genom ett omvänt förvärv, varpå elfordonsverksamheten skrotades och det noterade bolaget bytte namn till O…

Martin Linderoth
Noterat AI-bolag på fallrepet

Det First North-noterade Malmöbolaget Ortelius har åkt på flera nitar den senaste tiden. Nu riskerar Malmöbolaget avnotering och aktien störtdyker på tisdagsförmiddagen. 

AI-konsultbolaget Ortelius Internationals operativa verksamhet grundades i början av 2000-talet. Det börsnoterade moderbolaget hette Ellwee tidigare och arbetade med elfordon.

I augusti 2025 gick verksamheterna samman genom ett omvänt förvärv, varpå elfordonsverksamheten skrotades och det noterade bolaget bytte namn till O…

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