Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

torsdag 27 augusti 2026

Mitt konto
Prenumerera
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Sportföretaget firar 100 år

För hundra år sedan startade Fritiof Rantzow tillverkning av gymnastikutrustning i ett litet snickeri i Hjärnarp utanför Ängelholm. Jubilaren är Unisport, i särklass störst i Norden i sin bransch. Vd Ted Bengtsson har en miljardomsättning i kikaren. 

Har du haft skolgymnastik någon gång under de senaste 100 åren är sannolikheten stor att du har använt redskap från Unisport. Redskap och inredning från Unisport finns i dag i åtskilliga sporthallar runtom i landet.

1926 fick snickaren Fritiof…

Martin Linderoth
Sportföretaget firar 100 år

För hundra år sedan startade Fritiof Rantzow tillverkning av gymnastikutrustning i ett litet snickeri i Hjärnarp utanför Ängelholm. Jubilaren är Unisport, i särklass störst i Norden i sin bransch. Vd Ted Bengtsson har en miljardomsättning i kikaren. 

Har du haft skolgymnastik någon gång under de senaste 100 åren är sannolikheten stor att du har använt redskap från Unisport. Redskap och inredning från Unisport finns i dag i åtskilliga sporthallar runtom i landet.

1926 fick snickaren Fritiof…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat