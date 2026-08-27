Sportföretaget firar 100 år

För hundra år sedan startade Fritiof Rantzow tillverkning av gymnastikutrustning i ett litet snickeri i Hjärnarp utanför Ängelholm. Jubilaren är Unisport, i särklass störst i Norden i sin bransch. Vd Ted Bengtsson har en miljardomsättning i kikaren.

Har du haft skolgymnastik någon gång under de senaste 100 åren är sannolikheten stor att du har använt redskap från Unisport. Redskap och inredning från Unisport finns i dag i åtskilliga sporthallar runtom i landet.

1926 fick snickaren Fritiof…