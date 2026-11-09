Boken alla grundare borde läsa

Många entreprenörer har förlorat sina livsverk för att de inte förstått villkoren när de tagit in externa investerare. Det anser riskkapitalisten Jan Dahlqvist, som skrivit en bok som tar entreprenörens parti.

Jan Dahlqvist har verkat i riskkapitalbranschen i 30 år, varav det mesta av tiden på danska Polaris Equity. Numera är han fristående affärsängel, programledare i podden Lejonkulan och dessutom delägare i Rapidus.

Nu släpper han boken ”Finansiering utan att förlora kontrollen” som belyser d…