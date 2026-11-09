Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 11 november 2026

Mitt konto
Bli medlem
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Boken alla grundare borde läsa

,

Många entreprenörer har förlorat sina livsverk för att de inte förstått villkoren när de tagit in externa investerare. Det anser riskkapitalisten Jan Dahlqvist, som skrivit en bok som tar entreprenörens parti.

Jan Dahlqvist har verkat i riskkapitalbranschen i 30 år, varav det mesta av tiden på danska Polaris Equity. Numera är han fristående affärsängel, programledare i podden Lejonkulan och dessutom delägare i Rapidus.

Nu släpper han boken ”Finansiering utan att förlora kontrollen” som belyser d…

Gunnar Wrede
Boken alla grundare borde läsa

Många entreprenörer har förlorat sina livsverk för att de inte förstått villkoren när de tagit in externa investerare. Det anser riskkapitalisten Jan Dahlqvist, som skrivit en bok som tar entreprenörens parti.

Jan Dahlqvist har verkat i riskkapitalbranschen i 30 år, varav det mesta av tiden på danska Polaris Equity. Numera är han fristående affärsängel, programledare i podden Lejonkulan och dessutom delägare i Rapidus.

Nu släpper han boken ”Finansiering utan att förlora kontrollen” som belyser d…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat