Tech-grillen hetare än någonsin

I morgon är det åter dags för den danska startup-mässan Tech BBQ. Förra året slogs rekord i antal besökare, ett rekord som arrangörerna förväntar sig att matcha i år.

På onsdagen drar årets Tech BBQ igång. Liksom förra året hålls evenemanget i konsert- och evenemangscentrat Bella Center i Köpenhamn. Entreprenörer, investerare, politiker och medierepresentanter samlas under två dagar för att lyssna på talare, delta i event, pitcha och knyta kontakter – och såklart grilla.

Tech BBQ började 2013 som en grillfest i en park i Köpenhamn för ett gäng danska entreprenörer. Förra året slog man publikrekord med omkring 10 000 besökare.

Keyvan Thomsen Bamdej

– Vi tror att vi hamnar där i år också. Vårt mål är att hålla det på den nivån, men med ännu mer kvalitet, säger Keyvan Thomsen Bamdej, kommunikationsansvarig för Tech BBQ.

Strax under hälften av besökarna är internationella, det vill säga inte danska. Intresset från den svenska sidan av sundet har alltid varit stort och är så även i år, enligt Keyvan Thomsen Bamdej.

Som vanligt omfattar mässan många olika områden, till exempel försvar, deep tech och life science.

– Det nya för i år är att vi har många fler sidoevents, säger Keyvan Thomsen Bamdej.

Ett sådant sidoevent är dedikerat till innovation i Öresundsregionen, under namnet Denmark-Sweden Summit. Här kommer bland andra Micael Nord (näringslivsdirektör Malmö stad), Anders G Nilsson (vd Ideon), Petter Hartman (vd Medicon Village), Thomas Unt (inkubatorchef Medeon) och Øresundsinstituttets Johan Wessman att tala.

Och på Life Science x Deep Tech-scenen talar bland många andra Lundaforskaren Nelida Leiva Eriksson, som tagit fram ett vegetabiliskt järnprotein i bolaget Ironic Biotech, och Medicon Villages innovationschef Francesco Bez.

Bland svenska profiler i det omfattande programmet finns annars exempelvis Sophia Bendz (Cherry Ventures, tidigare Spotify) och Northvolt-grundaren Peter Carlsson, samt Malmö-profiler som Jan Erik Solem (Staer, tidigare Polarrose och Mapillary) och Melinda Elmborg som tillsammans med Nino Subotic ligger bakom Karaoke Club (investeringsbolag och grundarcommunity).