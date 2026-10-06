Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Han ritar Öresunds startup-karta

Skånska startups har svårt att attrahera investerare. Nu kommer ett nytt initiativ för att få fart på investeringsviljan. – Det här behöver synliggöras, säger initiativtagaren Trim Biba.

I förra veckan skrev Rapidus om en analys från tech-navet i Helsingborg. Analysen, som är ett samarbete mellan branschtidningen Swedish Tech News och näringslivsprofilen Karsten Deppert, visar att det första halvåret 2026 har inneburit en svag start för Skånes startup-ekosystem. Analysen fokuserar främst på tech…

Martin Linderoth
Han ritar Öresunds startup-karta

Skånska startups har svårt att attrahera investerare. Nu kommer ett nytt initiativ för att få fart på investeringsviljan. – Det här behöver synliggöras, säger initiativtagaren Trim Biba.

I förra veckan skrev Rapidus om en analys från tech-navet i Helsingborg. Analysen, som är ett samarbete mellan branschtidningen Swedish Tech News och näringslivsprofilen Karsten Deppert, visar att det första halvåret 2026 har inneburit en svag start för Skånes startup-ekosystem. Analysen fokuserar främst på tech…

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