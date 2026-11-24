Börsstjärnan i Lund, Beammwave med vd Stefan Svedberg, belönas med stigande aktiekurs för varje litet steg som mobilteknikbolaget tar mot marknaden. Nu ska tekniken testas med taiwanesiska Alpha Networks.

Beammwave utvecklar digital beamforming vilket betyder en teknik för att rikta kortvågiga radiosignaler mellan sändare och mottagare. I takt med att 5G och 6G blir alltmer kortvågiga kan Beammwaves teknik bli avgörande för nästa generations mobilsystem.

Utsikten och förhoppningen om detta har l…