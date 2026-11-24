Tre svenska bolag av totalt 35 i Europa har beviljats stöd till i den senaste utlysningen från EU:s innovationsråd, EIC. Två av dem är från Lund.

Anslagen i EIC:s accelerator-program innebär 27,5 miljoner kronor i stödpengar. Dessutom finns möjlighet till en potentiell investering på ytterligare upp till motsvarande 110 Mkr i form av medfinansiering från EIC:s investeringsfond i kommande rundor.

Två av de utvalda bolagen som får pengar den här gången är från Lund.

Alixlabs på väg till marknaden

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