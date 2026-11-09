Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Lönsammare sista rapport för Spotlight

Malmöbaserade Spotlight Group stärkte lönsamheten under årets tredje kvartal. Det framgår av den delårsrapport som sannolikt är bolagets sista.

Finanskoncernens omsättning minskade med 4,6 procent i kvartalet till 28,2 (29,5) miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade samtidigt till 3,2 (2,8) Mkr.

– Sammantaget är det ett bra kvartal. Det är inte världens enklaste börsklimat för noteringar. Det står ganska stilla när det gäller nya bolag, men handeln är ganska bra, säger Spotlights vd Peter Gönzci…

Ola Nilsson
Lönsammare sista rapport för Spotlight

Malmöbaserade Spotlight Group stärkte lönsamheten under årets tredje kvartal. Det framgår av den delårsrapport som sannolikt är bolagets sista.

Finanskoncernens omsättning minskade med 4,6 procent i kvartalet till 28,2 (29,5) miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade samtidigt till 3,2 (2,8) Mkr.

– Sammantaget är det ett bra kvartal. Det är inte världens enklaste börsklimat för noteringar. Det står ganska stilla när det gäller nya bolag, men handeln är ganska bra, säger Spotlights vd Peter Gönzci…

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