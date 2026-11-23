Sveriges enda självständiga sparbank, Sparbanken Syd, kämpar för att hänga med i teknikutvecklingen. Johan Sandberg är ny vd sedan 1 oktober och köper in sig i fintechbolaget Betterwealth i Malmö. – Vi ska vara lika bra som storbankerna, säger han.

Sparbanken Syd har sitt starkaste fäste i Ystad med omnejd. Men tiotalet kontor finns runt om i Skåne, bland annat i Malmö, Lomma, Ängelholm, Båstad och Landskrona.

När ett antal skånska självständiga sparbanker under 2010-talet gick samman och blev S…