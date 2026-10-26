Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Serieförvärvare öppnar i Skåne

Mjukvarudoldisen Extended Control från Malmö köps upp av en serieförvärvare från Stockholm som nu ska öppna ett skånskt kontor. Fler förvärv är att vänta i regionen.

Extended Control in Sweden säljer en egenutvecklad mjukvara för att administrera och automatisera hanteringen av flytande bulkprodukter, som bränslen och specialkemikalier.

Bolaget gick från 4,5 miljoner kronor i omsättning 2022 till 18,8 Mkr 2025 (brutet räkenskapsår som slutar i september), samtliga år med svarta siffror på sista…

Emiliano Strauss
Serieförvärvare öppnar i Skåne

Mjukvarudoldisen Extended Control från Malmö köps upp av en serieförvärvare från Stockholm som nu ska öppna ett skånskt kontor. Fler förvärv är att vänta i regionen.

Extended Control in Sweden säljer en egenutvecklad mjukvara för att administrera och automatisera hanteringen av flytande bulkprodukter, som bränslen och specialkemikalier.

Bolaget gick från 4,5 miljoner kronor i omsättning 2022 till 18,8 Mkr 2025 (brutet räkenskapsår som slutar i september), samtliga år med svarta siffror på sista…

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