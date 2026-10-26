Serieförvärvare öppnar i Skåne

Mjukvarudoldisen Extended Control från Malmö köps upp av en serieförvärvare från Stockholm som nu ska öppna ett skånskt kontor. Fler förvärv är att vänta i regionen.
Extended Control in Sweden säljer en egenutvecklad mjukvara för att administrera och automatisera hanteringen av flytande bulkprodukter, som bränslen och specialkemikalier.
Bolaget gick från 4,5 miljoner kronor i omsättning 2022 till 18,8 Mkr 2025 (brutet räkenskapsår som slutar i september), samtliga år med svarta siffror på sista…
Mjukvarudoldisen Extended Control från Malmö köps upp av en serieförvärvare från Stockholm som nu ska öppna ett skånskt kontor. Fler förvärv är att vänta i regionen.
Extended Control in Sweden säljer en egenutvecklad mjukvara för att administrera och automatisera hanteringen av flytande bulkprodukter, som bränslen och specialkemikalier.
Bolaget gick från 4,5 miljoner kronor i omsättning 2022 till 18,8 Mkr 2025 (brutet räkenskapsår som slutar i september), samtliga år med svarta siffror på sista…
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