Trés Media är det unga Malmöbolaget som tänker fortsätta skala upp utan externt kapital. Efter en intäktsmässig milstolpe är det dags att anställa för första gången.

Trés Media har utvecklat en plattform för bygg- och installationsföretag för att få in fler kundpropåer. Plattformen är en så kallad white label-lösning som anpassas efter hantverkarföretagets behov.

De tre grundarna och skolkamraterna Anwar Can Mustafa, Giosué de Luca och Hannes Nexbo drog igång bolaget för två år sedan. Mycket har…