Sandberg Development pumpar in mer pengar i Isec Monitoring Systems. Helsingborgsbolaget säljer strålningståliga kameror för övervakning av kärnkraftverk.

Isec har sedan 2003 utvecklat ett komplett produktprogram av strålningståliga kameror och system. Förutom kärnkraftverk och anläggningar för hantering av kärnavfall finns det, enligt bolaget, andra intressanta områden för kameror som klarar strålning.

I en intervju med Rapidus i början av 2024 nämnde vd Fredrik Sjöholm forskningsanläggningar o…