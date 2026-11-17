Kring årsskiftet flyttar Navet Analytics in i Eduments lokaler i Helsingborg. Tanken är att det ska ge fler gemensamma kunduppdrag.

Navet Analytics och Edument inleder ett strategiskt samarbete för att hjälpa företag att förstå hur AI och ny teknik förändrar marknader, kundbeteenden och arbetssätt, samt omsätta den kunskapen i beslut och lösningar som skapar affärsnytta.

– Mjukvarubranschen har förändrats mer de senaste 24 månaderna än under de senaste 30 åren. Inte sedan PC och internet slog i…