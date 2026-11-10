Nytt kontorshotell i Nyhamnen

Efter mer än ett decennium av kommunal planering för Nyhamnen i Malmö försöker ett fastighetsbolag i Viken sätta fart på området. Nu öppnar bolaget ett kontorshotell vid Ångbåtsbron.

Nyhamnen ligger norr om Malmö C och sträcker till Västkustvägen i öster samt Frihamnen i norr. Planerna på områdets omvandling har en lång historia.1986 hölls en arkitekttävling för att förbättra Malmös kontakt med havet och 13 år senare gav resultatet av tävlingen upphov till ett förslag till översiktsplan för Nyha…