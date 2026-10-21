Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Rekordresultat för Inwido

Trots ”historisk lågkonjunktur” i byggbranschen presenterar Inwido starka siffror. Det tredje kvartalet innebar resultatrekord och den högsta orderstocken hittills. Koncernchefen Fredrik Meuller ser ljuset i konjunkturtunneln.

För årets tredje kvartal rapporterar den Malmöbaserade fönster- och dörrtillverkaren Inwido koncernens högsta resultat för ett enskilt kvartal någonsin. Det justerade ebita-resultatet uppgick till 334 miljoner kronor (268), vilket motsvarar en marginal på 12,3 procent.

Sam…

Ola Nilsson
Rekordresultat för Inwido

Trots ”historisk lågkonjunktur” i byggbranschen presenterar Inwido starka siffror. Det tredje kvartalet innebar resultatrekord och den högsta orderstocken hittills. Koncernchefen Fredrik Meuller ser ljuset i konjunkturtunneln.

För årets tredje kvartal rapporterar den Malmöbaserade fönster- och dörrtillverkaren Inwido koncernens högsta resultat för ett enskilt kvartal någonsin. Det justerade ebita-resultatet uppgick till 334 miljoner kronor (268), vilket motsvarar en marginal på 12,3 procent.

Sam…

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