Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Från Nobelstiftelsen till Brunnshög

Hon kommer från toppjobb i Nobelstiftelsen och är nu vd för Science Village, som äger marken vid Max IV och ESS. Uppdraget är att göra vetenskapsbyn till en levande tummelplats för forskare och näringsliv.

Som Rapidus berättat lämnade Christian Lindfors tidigare i år vd-jobbet på Science Village för att istället leda nybildade Science Properties (läs mer här)

Ny vd är sedan några veckor Anna Sjöström Douagi. Hon har haft flera ledande roller inom Nobelstiftlelsen, bland annat som tillförordnad v…

Ola Nilsson
Från Nobelstiftelsen till Brunnshög

Hon kommer från toppjobb i Nobelstiftelsen och är nu vd för Science Village, som äger marken vid Max IV och ESS. Uppdraget är att göra vetenskapsbyn till en levande tummelplats för forskare och näringsliv.

Som Rapidus berättat lämnade Christian Lindfors tidigare i år vd-jobbet på Science Village för att istället leda nybildade Science Properties (läs mer här)

Ny vd är sedan några veckor Anna Sjöström Douagi. Hon har haft flera ledande roller inom Nobelstiftlelsen, bland annat som tillförordnad v…

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