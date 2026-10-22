Kjell-toppen efter rapporten: ”Konstant illamående”

Kjell Group släppte på torsdagsmorgonen rapport för årets tredje kvartal. Efter bara ett år på vd-posten har Sandra Gadd lyckats vända prylkedjan Kjell & Companys störtdykning till uppgång.

Dagens rapport för det tredje kvartalet visar att omsättningen ökade med 8,1 procent till 639 miljoner kronor, upp från 591 Mkr under jämförelsekvartalet. Det motsvarar en jämförbar tillväxt på 6,7 procent, mot minus 4,7 procent. Rörelseresultatet landade på 35,5 Mkr, mot fjolårets förlust på minus 345 Mk…