Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

torsdag 22 oktober 2026

Mitt konto
Prenumerera
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Kjell-toppen efter rapporten: ”Konstant illamående”

Kjell Group släppte på torsdagsmorgonen rapport för årets tredje kvartal. Efter bara ett år på vd-posten har Sandra Gadd lyckats vända prylkedjan Kjell & Companys störtdykning till uppgång.

Dagens rapport för det tredje kvartalet visar att omsättningen ökade med 8,1 procent till 639 miljoner kronor, upp från 591 Mkr under jämförelsekvartalet. Det motsvarar en jämförbar tillväxt på 6,7 procent, mot minus 4,7 procent. Rörelseresultatet landade på 35,5 Mkr, mot fjolårets förlust på minus 345 Mk…

Martin Linderoth
Kjell-toppen efter rapporten: ”Konstant illamående”

Kjell Group släppte på torsdagsmorgonen rapport för årets tredje kvartal. Efter bara ett år på vd-posten har Sandra Gadd lyckats vända prylkedjan Kjell & Companys störtdykning till uppgång.

Dagens rapport för det tredje kvartalet visar att omsättningen ökade med 8,1 procent till 639 miljoner kronor, upp från 591 Mkr under jämförelsekvartalet. Det motsvarar en jämförbar tillväxt på 6,7 procent, mot minus 4,7 procent. Rörelseresultatet landade på 35,5 Mkr, mot fjolårets förlust på minus 345 Mk…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat