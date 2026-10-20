Malmöprofilen Greg Dingizians fastighetsbolag Doxa byter namn och säljer tre av fyra kvarvarande projekt i Karlastaden i Göteborg, som sånär blev företagets undergång. – Vi vill markera en nystart, säger han.

Bolaget Doxa var ursprungligen en leverantör av dentalprodukter som Greg Dingizian hade varit aktieägare i under lång tid. Strax efter pandemin såldes dentalverksamheten som inkråm och Greg Dingizian lät bolaget gå in för vad som är hans huvudspår: fastigheter.

Tillsammans med Erik Selins B…