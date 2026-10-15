Doldis köper mark i Lund

Två danskar och en svensk står bakom nybildade Science Properties som köpt 27 000 kvadratmeter för en ny stadsdel i Brunnshög i Lund. Fler förvärv finns i planen. –Det här är ingen one off.
Råängen är en ny stadsdel i gränslandet ut mot landskapet i nordöstra Lund. Under de kommande 30 åren ska området bli en plats för människor att bo, arbeta och studera på.
Lunds domkyrka äger mark och stora jordbruks- och utvecklingsfastigheter i Skåne, bland annat i Råängen i Brunnshög samt tusentals hektar…
Två danskar och en svensk står bakom nybildade Science Properties som köpt 27 000 kvadratmeter för en ny stadsdel i Brunnshög i Lund. Fler förvärv finns i planen. –Det här är ingen one off.
Råängen är en ny stadsdel i gränslandet ut mot landskapet i nordöstra Lund. Under de kommande 30 åren ska området bli en plats för människor att bo, arbeta och studera på.
Lunds domkyrka äger mark och stora jordbruks- och utvecklingsfastigheter i Skåne, bland annat i Råängen i Brunnshög samt tusentals hektar…
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