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ANNONS Innehåll från EKN

Doldis köper mark i Lund

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Två danskar och en svensk står bakom nybildade Science Properties som köpt 27 000 kvadratmeter för en ny stadsdel i Brunnshög i Lund. Fler förvärv finns i planen. –Det här är ingen one off.

Råängen är en ny stadsdel i gränslandet ut mot landskapet i nordöstra Lund. Under de kommande 30 åren ska området bli en plats för människor att bo, arbeta och studera på.

Lunds domkyrka äger mark och stora jordbruks- och utvecklingsfastigheter i Skåne, bland annat i Råängen i Brunnshög samt tusentals hektar…

Martin Linderoth
Doldis köper mark i Lund

Två danskar och en svensk står bakom nybildade Science Properties som köpt 27 000 kvadratmeter för en ny stadsdel i Brunnshög i Lund. Fler förvärv finns i planen. –Det här är ingen one off.

Råängen är en ny stadsdel i gränslandet ut mot landskapet i nordöstra Lund. Under de kommande 30 åren ska området bli en plats för människor att bo, arbeta och studera på.

Lunds domkyrka äger mark och stora jordbruks- och utvecklingsfastigheter i Skåne, bland annat i Råängen i Brunnshög samt tusentals hektar…

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