BHG ned trots rekordförsäljning

Lönsam tillväxt och försäljningsrekord gav inte BHG:s aktie något glädjeskutt. En rapport i linje med förväntningarna togs emot med besvikelse.

E-handelskoncernen BHG Group, med produkter inom bygg och heminredning, avslutade 2025 i dur, där novembers black month-kampanjer innebar försäljningsrekord för många av bolagets plattformar.

Gustaf Öhrn

För hela kvartalet ökade omsättningen med 5,3 procent till 3 miljarder kronor (2,8 mdr 2024). Det var bolagets femte kvartal med tillväxt, efter tio negativa kvartal efter att pandemin ebbat ut. Den organiska tillväxten för kvartalet var samtidigt 10,7 procent.

Rörelseresultatet landade på 135,6 Mkr, jämfört med -333,8 Mkr för 2024, där resultatet drogs ned kraftigt av bland annat nedskrivningar på drygt 400 Mkr.

— Jag tycker att jag är nöjd med alla delar. Det är ganska ovanligt att vi kan konstatera att vi har både tillväxt och resultatförbättring i alla tre affärsområdena, säger Gustaf Öhrn, vd för BHG Group.

För helåret ökade nettoomsättningen med 6,2 procent till 10,6 mdr (10,0 mdr) och rörelseresultatet förbättrades från -442,9 Mkr till 386,7 Mkr.

Besvikelse på aktiemarknaden

Siffrorna var i linje med förväntningarna, men trots det gick kursen ner 4,3 procent under förmiddagen. Börsvärdet är på 5,3 Mdr.

Gustaf Öhrn är positiv om fortsättningen under 2026, framför allt i Sverige, där expansiv finanspolitik pekas ut som en nyckel.

— Vi är optimistiska framåt. Det här var vårt femte kvartal med tillväxt, ambitionen är att nå våra finansiella mål. Marknaden har gradvis förbättrats och det tror vi kommer att fortsätta. Ökad disponibel inkomst hos hushållen under året tror vi kommer att ge effekt på efterfrågan för våra produkter.

Styrelsen föreslår ingen ordinarie utdelning.

Kronförstärkning slår mot Ependion

Ett annat Malmöbolag som rapporterat är Ependion, tidigare Beijer Electronics. Bolaget redovisar en oförändrad omsättning och försämrad lönsamhet. Däremot ökade orderingången med 12 procent. Dock slår kronförstärkningen hårt och justerat för den växte orderingången bara med 4 procent.

“Marknadsläget i det fjärde kvartalet var i det stora hela oförändrat jämfört med tidigare kvartal 2025, där den geopolitiska oron alltjämt påverkar våra kunders investeringstakt. Kraftiga valutarörelser hade dessutom en betydande negativ effekt på både orderingångs- och försäljningsvolymer samt resultat i perioden”, skriver vd Jenny Sjödahl i rapporten.

Aktien föll initialt på rapporten på måndagen men återhämtade sig på tisdagen.