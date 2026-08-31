Sever Pharma byter namn – igen

Bolagsnamnet Sever Pharma Solutions visade sig vara mindre bra. Nu byter bolaget, med 300 anställda i Malmö, tillbaka till sitt gamla namn.

Sever Pharma Solutions är en CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) med produktion i Malmö, Putnam Conneticut och Baarn i Nederländerna. Större delen av bolagets produktion fokuserar på kvinnohälsa.

Bolaget ägs av en holländsk stiftelse som kontrolleras av Ferring-grundaren Frederik Paulsen.

Förra året omsatte bolaget 700 miljoner kronor…