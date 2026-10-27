Lyxmärken ger mening på jobbet

Det är inte bara arbetsuppgifterna som avgör. Det känns mer meningsfullt att jobba för coola, lyxiga företag. Det visar ny forskning från Lunds universitet.
Varumärkesförtrollning (på engelska: brand enchantment) är ett nytt begrepp inom organisationsforskning. Ny forskning på området visar att styrkan i arbetsgivarens varumärke har stor betydelse för hur meningsfullt de anställda känner att jobbet är.
– Varumärkesförtrollning beskriver processen genom vilken anställda utvecklar en känslomässig…
Det är inte bara arbetsuppgifterna som avgör. Det känns mer meningsfullt att jobba för coola, lyxiga företag. Det visar ny forskning från Lunds universitet.
Varumärkesförtrollning (på engelska: brand enchantment) är ett nytt begrepp inom organisationsforskning. Ny forskning på området visar att styrkan i arbetsgivarens varumärke har stor betydelse för hur meningsfullt de anställda känner att jobbet är.
– Varumärkesförtrollning beskriver processen genom vilken anställda utvecklar en känslomässig…