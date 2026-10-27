Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Lyxmärken ger mening på jobbet

Det är inte bara arbetsuppgifterna som avgör. Det känns mer meningsfullt att jobba för coola, lyxiga företag. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Varumärkesförtrollning (på engelska: brand enchantment) är ett nytt begrepp inom organisationsforskning. Ny forskning på området visar att styrkan i arbetsgivarens varumärke har stor betydelse för hur meningsfullt de anställda känner att jobbet är.

– Varumärkesförtrollning beskriver processen genom vilken anställda utvecklar en känslomässig…

Ola Nilsson
Lyxmärken ger mening på jobbet

Det är inte bara arbetsuppgifterna som avgör. Det känns mer meningsfullt att jobba för coola, lyxiga företag. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Varumärkesförtrollning (på engelska: brand enchantment) är ett nytt begrepp inom organisationsforskning. Ny forskning på området visar att styrkan i arbetsgivarens varumärke har stor betydelse för hur meningsfullt de anställda känner att jobbet är.

– Varumärkesförtrollning beskriver processen genom vilken anställda utvecklar en känslomässig…

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