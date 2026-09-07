Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Neola Medical i gräddfilen

Glädjebeskedet från amerikanska myndigheten, som bara en handfull svenska bolag fått de senaste fem åren, fick Lundabolagets aktie att rusa.

Neola Medical från Lund har utvecklat ett verktyg för att upptäcka lungkollaps hos för tidigt födda barn. Bolaget är ursprungligen en avknoppning från Gasporox, som med laser mäter gasinnehåll i förpackningar.

I våras tog Neola in knappt 50 miljoner kronor i en företrädesemission, efter att en första klinisk studie visat på positiva resultat. Nu delger bola…

Julia Fryklund
Neola Medical i gräddfilen

Glädjebeskedet från amerikanska myndigheten, som bara en handfull svenska bolag fått de senaste fem åren, fick Lundabolagets aktie att rusa.

Neola Medical från Lund har utvecklat ett verktyg för att upptäcka lungkollaps hos för tidigt födda barn. Bolaget är ursprungligen en avknoppning från Gasporox, som med laser mäter gasinnehåll i förpackningar.

I våras tog Neola in knappt 50 miljoner kronor i en företrädesemission, efter att en första klinisk studie visat på positiva resultat. Nu delger bola…

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