Xaga axar i USA

Medicinteknikbolaget Xaga Surgical har fått sina första kommersiella intäkter. Med färskt kapital från en näringslivsprofil väntar nu nya studier, ett europeiskt godkännande och en säljsatsning i USA.

Xaga Surgical tillverkar en ny typ av medicinsk nål som både ska minska risken för infektion och öka precisionen vid biopsier av misstänkta tumörer i prostatan.

När Rapidus i januari förra året pratade med Andreas Forsvall – bolagets grundare och vd samt specialistläkare i kirurgi och urologi vars forskning teknologin bygger på – siktade bolaget på marknadsgodkännande i USA innan sommaren, följt av CE-märkning i Europa.

Andreas Forsvall

– Det största som har hänt sedan dess är att vi har gått från att vara ett utvecklingsbolag till att vi är i kommersiell fas. Nu har vi FDA-clearance, vi är på den amerikanska marknaden och det går väldigt bra. Och vi hoppas att vi ska få CE-märkning under hösten, säger Andreas Forsvall.

Bolaget är nu redo att trycka på gasen på allvar i USA, menar han.

– Vi gick ut ganska försiktigt och har använt mina kontakter. Jag forskar en del och känner en hel del forskare i USA. Vi har under ett års tid sålt via mina kontakter och jag har rest en hel del till USA. Nu vet vi att allting funkar, vi har fått utmärkt feedback. Vi har precis startat upp ett amerikanskt säljteam som har börjat jobba de senaste veckorna.

Från HBG till Eslöv och Medicon

USA-satsningen är inte det enda som är nytt. Det tidigare Helsingborgsbaserade bolaget har flyttat in i The Spark på Medicon Village i Lund, men flyttat sätet till Eslöv där en en del av produkten tillverkas i egen regi. Organisationen har vuxit till motsvarande sju, åtta heltidsanställda.

Dessutom planeras två nya studier som fokuserar på olika aspekter av bolagets teknik. En av dem hoppas man ska visa på den minskade infektionsrisken. Den andra ska visa hur tekniken förbättrar cancerdiagnostiken genom att dels vara mer pricksäker, dels vara bättre på att fånga tillräckligt mycket vävnad vid provtagning.

Tidigare i år tog Xaga in strax över 17 miljoner kronor i en nyemission. Huvuddelen av pengarna ska gå till kommersiella aktiviteter, resten till CE-märkningsprocessen och produktionsoptimering.

Investmentbolaget Carl Westin med Kappahl-profilen Christian W. Jansson är Xagas huvudägare och deltog i rundan liksom övriga befintliga ägare, inklusive Almi. Utöver det investerade ett antal läkare och affärsänglar i bolaget.

Plattformsbolag

Hur länge pengarna från den senaste rundan ska räcka vill Andreas Forsvall inte gå ut med. På frågan om när han räknar med att bolaget blir kassaflödespositivt blir svaret att ”det beror på”.

Bolagets teknik har utvecklats till en plattformsteknik som kan appliceras inom många olika medicinska fält, exempelvis vid cellgiftsbehandlingar eller fostervattensprov.

– Vi har gått ifrån att vara ett produktbolag till att ha en hel plattform. Så när blir vi kassaflödespositiva? Ja, det beror ju på hur man väljer att satsa på detta. Går man spetsigt bara på prostata, ja men då går det rätt så fort. Men väljer man att använda inkomsterna för att utveckla plattformen så kommer det ta längre tid.

I styrelsen för Xaga Surgical sitter utöver Christian W. Jansson även Carl Westins ordförande Carl Jansson, Anderas Forsvall själv och Anna Lindström, tidigare vd och medgrundare i Invent Medic.