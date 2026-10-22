Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

torsdag 22 oktober 2026

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ANNONS Innehåll från EKN

Stark skånsk rapportflod

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Skånska börsbolag levererade starka kvartalsrapporter på torsdagen. Rapidus sammanfattar de tio viktigaste som kom på torsdagen.

Bensubstitutbolaget Bonesupport ökade omsättningen med 39 procent till 409 Mkr, jämfört med samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet steg från 65 till 123 Mkr, nära en fördubbling. USA fortsätter att driva försäljningen, och från den 1 oktober höjdes de amerikanska sjukhusens försäkringsersättning vid behandling med bolagets produkt Cerament G.

”Cerament G blir i allt h…

Emiliano Strauss
Stark skånsk rapportflod

Skånska börsbolag levererade starka kvartalsrapporter på torsdagen. Rapidus sammanfattar de tio viktigaste som kom på torsdagen.

Bensubstitutbolaget Bonesupport ökade omsättningen med 39 procent till 409 Mkr, jämfört med samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet steg från 65 till 123 Mkr, nära en fördubbling. USA fortsätter att driva försäljningen, och från den 1 oktober höjdes de amerikanska sjukhusens försäkringsersättning vid behandling med bolagets produkt Cerament G.

”Cerament G blir i allt h…

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