Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Dags för revansch

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Skånska aktier har släpat efter under lång tid i skuggan av AI-hajpen. Men nya kvartalsrapporter är i flera fall rökare i krysset som belönas med rejäla kurslyft. Det bör vara dags för en skånsk revansch, anser chefredaktör Gunnar Wrede.

Veckans rapportflod bjuder på flera mycket positiva överraskningar. Arjo, Bonesupport, Careium, Inwido och Kjell Group är bara några av de skånska börsbolag som med sina rapporter för det tredje kvartalet visar upp rejäla lyft över hela linjen från orderingång t…

Gunnar Wrede
Dags för revansch

Skånska aktier har släpat efter under lång tid i skuggan av AI-hajpen. Men nya kvartalsrapporter är i flera fall rökare i krysset som belönas med rejäla kurslyft. Det bör vara dags för en skånsk revansch, anser chefredaktör Gunnar Wrede.

Veckans rapportflod bjuder på flera mycket positiva överraskningar. Arjo, Bonesupport, Careium, Inwido och Kjell Group är bara några av de skånska börsbolag som med sina rapporter för det tredje kvartalet visar upp rejäla lyft över hela linjen från orderingång t…

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