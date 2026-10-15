SLP levererar men aktien faller

Stjärntrion bakom fastighetsbolaget Swedish Logistic Property, SLP, fortsätter att öka takten. Men rejält stigande siffror imponerar inte på aktiemarknaden.

SLP ägardomineras via röststarka aktier av fastighetsstjärnan Erik Selin, Victoria Parks förra vd Peter Strand samt byggföretaget Er-Ho Byggs grundare Mikael Hofmann. Bolaget äger och förvaltar logistikfastigheter. Det handlar om den typ av jättelador man ser från motorvägen med arealer över 20 000 kvadratmeter.

Stjärntrion noterade SLP 2022…