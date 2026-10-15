Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

torsdag 15 oktober 2026

Mitt konto
Prenumerera
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

SLP levererar men aktien faller

, , ,

Stjärntrion bakom fastighetsbolaget Swedish Logistic Property, SLP, fortsätter att öka takten. Men rejält stigande siffror imponerar inte på aktiemarknaden.

SLP ägardomineras via röststarka aktier av fastighetsstjärnan Erik Selin, Victoria Parks förra vd Peter Strand samt byggföretaget Er-Ho Byggs grundare Mikael Hofmann. Bolaget äger och förvaltar logistikfastigheter. Det handlar om den typ av jättelador man ser från motorvägen med arealer över 20 000 kvadratmeter.

Stjärntrion noterade SLP 2022…

Gunnar Wrede
SLP levererar men aktien faller

Stjärntrion bakom fastighetsbolaget Swedish Logistic Property, SLP, fortsätter att öka takten. Men rejält stigande siffror imponerar inte på aktiemarknaden.

SLP ägardomineras via röststarka aktier av fastighetsstjärnan Erik Selin, Victoria Parks förra vd Peter Strand samt byggföretaget Er-Ho Byggs grundare Mikael Hofmann. Bolaget äger och förvaltar logistikfastigheter. Det handlar om den typ av jättelador man ser från motorvägen med arealer över 20 000 kvadratmeter.

Stjärntrion noterade SLP 2022…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat