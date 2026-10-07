Skärpta krav på cybersäkerhet

Den 1 oktober trädde nya föreskrifter i kraft i cybersäkerhetslagen med betydligt hårdare krav. Sanktionsavgiften kan bli 100 Mkr. – Inventera era leverantörsavtal, säger Lisa Bourghardt på advokatfirman Vinge.

Lisa Bourghardt, advokat på Vinge, har under sommaren kartlagt hur tillsynen enligt den nya lagen hittills bedrivits och vad de nya föreskrifterna får för konsekvenser.

Cybersäkerhetslagen trädde i kraft den 15 januari i år och tar grund i EU-direktivet NIS2, med skärpta krav på att…