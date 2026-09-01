AI får Malmöbyråer att gå ihop

När Maqs Malmökontor och Fredersen efter årsskiftet bildar en ny advokatbyrå blir AI en central del av verksamheten.

I slutet av augusti meddelade advokatbyrån Maqs att firman splittras. Malmökontoret bryter sig ur gruppen och bildar efter årsskiftet en ny firma tillsammans med den lokala advokatbyrån Fredersen. Den nya byrån får 65 anställda och behåller varumärket Maqs.

Maqs ska satsa stort på att integrera AI i sin verksamhet, berättar Jonas Blomquist, som blir ny vd.

– Jag själv använder ka…