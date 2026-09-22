Advokater oense om AI-hotet

AI är inget hot mot framtidens juristjobb, snarare tvärtom, säger de stora byråerna. En mindre byrå har en annan åsikt. Det visar Rapidus rundringning till några av regionens advokater.

– Det har det ju spekulerats i, men jag kan inte säga att jag har sett så mycket av det än. Du har fortfarande en kontroll- och verifieringsdel i det som genereras med AI. Vissa delar blir jättebra, andra delar får du kontrollera ett par extra gånger, säger Anna Edström, partner och advokat på Vinge i Malmö.

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