Prisjakt gör nytt noteringsförsök

Ängelholmsbaserade Prisjakt går till börsen, efter en inställd notering tidigare i år. Något exakt noteringsdatum är inte klart och värderingen ligger långt under vad tidigare uppgifter gjort gällande. Rapidus har pratat med vd Peter Greberg.

Huvudägaren, riskkapitalbolaget Eequity, sätter prisjämförelsesajten Prisjakt på börsen när bolagets aktier noteras på First North. Noteringen förväntas genomföras under det fjärde kvartalet i år, ”beroende på marknadsförhållanden”, enligt ett pressmeddela…