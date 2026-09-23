Konkurs för fallskyddet som blev fiskerulle

Det tidigare Medeonbolagets rollatorbroms blev en trasselfri fiskerulle. Men trasslet med ekonomin fortsatte ändå. I förra veckan blev konkursen ett faktum.

Idén kom från en uppfinning av bolagsgrundaren Patrik Zanders pappa. Tekniken bygger på en transversor som på helt mekanisk väg detekterar förändringar i rotationshastighet och applicerar en omedelbar broms.

Det första tänkta användningsområdet var att förhindra trassel på fiskerullar. På Medeons inkubator utvecklade dock Patrik Zander…