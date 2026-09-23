Konkurs för fallskyddet som blev fiskerulle

Det tidigare Medeonbolagets rollatorbroms blev en trasselfri fiskerulle. Men trasslet med ekonomin fortsatte ändå. I förra veckan blev konkursen ett faktum.
Idén kom från en uppfinning av bolagsgrundaren Patrik Zanders pappa. Tekniken bygger på en transversor som på helt mekanisk väg detekterar förändringar i rotationshastighet och applicerar en omedelbar broms.
Det första tänkta användningsområdet var att förhindra trassel på fiskerullar. På Medeons inkubator utvecklade dock Patrik Zander…
Det tidigare Medeonbolagets rollatorbroms blev en trasselfri fiskerulle. Men trasslet med ekonomin fortsatte ändå. I förra veckan blev konkursen ett faktum.
Idén kom från en uppfinning av bolagsgrundaren Patrik Zanders pappa. Tekniken bygger på en transversor som på helt mekanisk väg detekterar förändringar i rotationshastighet och applicerar en omedelbar broms.
Det första tänkta användningsområdet var att förhindra trassel på fiskerullar. På Medeons inkubator utvecklade dock Patrik Zander…