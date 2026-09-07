Världsledande AI-forskare till Hyllie

På tisdagen drar European Conference on Computer Vision (ECCV) igång i Malmö. Evenemanget drar till sig världseliten inom AI-forskning.

ECCV är en av världens ledande vetenskapliga konferenser inom maskininlärning och artificiell intelligens.

– På plats under konferensen finns en handfull forskare från Lunds universitet och ett antal lokala AI-bolag, säger Kalle Åström, professor i matematik vid Lunds universitet, som är en av fem huvudansvariga för årets upplaga av konferensen.

Totalt vän…