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ANNONS Innehåll från EKN

Världsledande AI-forskare till Hyllie

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På tisdagen drar European Conference on Computer Vision (ECCV) igång i Malmö. Evenemanget drar till sig världseliten inom AI-forskning. 

ECCV är en av världens ledande vetenskapliga konferenser inom maskininlärning och artificiell intelligens.

– På plats under konferensen finns en handfull forskare från Lunds universitet och ett antal lokala AI-bolag, säger Kalle Åström, professor i matematik vid Lunds universitet, som är en av fem huvudansvariga för årets upplaga av konferensen.

Totalt vän…

Martin Linderoth
Världsledande AI-forskare till Hyllie

På tisdagen drar European Conference on Computer Vision (ECCV) igång i Malmö. Evenemanget drar till sig världseliten inom AI-forskning. 

ECCV är en av världens ledande vetenskapliga konferenser inom maskininlärning och artificiell intelligens.

– På plats under konferensen finns en handfull forskare från Lunds universitet och ett antal lokala AI-bolag, säger Kalle Åström, professor i matematik vid Lunds universitet, som är en av fem huvudansvariga för årets upplaga av konferensen.

Totalt vän…

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