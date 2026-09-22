Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Lösning för svåruthyrda lägenheter

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Allt fler småkommuner rapporterar bostadsöverskott. Ett nybildat Malmöbolag vill hjälpa fastighetsbolagen att fylla vakanserna med ett nytt system som ska effektivisera uthyrningen.

Tomma lägenheter pressar fastighetsbolagens ekonomi på mindre orter. Det konstaterar Boverket efter årets upplaga av myndighetens bostadsmarknadsenkät, BME, med 287 kommuner i Sverige. Den visar en ökande andel mindre kommuner som bedömer att det finns ett överskott på bostadsmarknaden samtidigt som storstäderna uppl…

Emiliano Strauss
Lösning för svåruthyrda lägenheter

Allt fler småkommuner rapporterar bostadsöverskott. Ett nybildat Malmöbolag vill hjälpa fastighetsbolagen att fylla vakanserna med ett nytt system som ska effektivisera uthyrningen.

Tomma lägenheter pressar fastighetsbolagens ekonomi på mindre orter. Det konstaterar Boverket efter årets upplaga av myndighetens bostadsmarknadsenkät, BME, med 287 kommuner i Sverige. Den visar en ökande andel mindre kommuner som bedömer att det finns ett överskott på bostadsmarknaden samtidigt som storstäderna uppl…

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