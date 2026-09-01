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ANNONS Innehåll från EKN

Croisette-grundare till Wihlborgs 

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Charlotte Norell blir ny regionchef för Wihlborgs i Helsingborg. Hon är en av medgrundarna till den Malmöbaserade fastighetsrådgivaren Croisette.

Wihlborgs äger 108 kommersiella fastigheter, på totalt 647 000 kvadratmeter, i Helsingborg. För att utveckla verksamheten i staden plockar fastighetsbolaget in Charlotte Norell. Som regionchef får hon ansvar för Wihlborgs verksamhet i Helsingborg och blir en del av bolagets koncernledning.

Hon kommer närmast från tjänsten som transaktionsprojektledare…

Martin Linderoth
Croisette-grundare till Wihlborgs 

Charlotte Norell blir ny regionchef för Wihlborgs i Helsingborg. Hon är en av medgrundarna till den Malmöbaserade fastighetsrådgivaren Croisette.

Wihlborgs äger 108 kommersiella fastigheter, på totalt 647 000 kvadratmeter, i Helsingborg. För att utveckla verksamheten i staden plockar fastighetsbolaget in Charlotte Norell. Som regionchef får hon ansvar för Wihlborgs verksamhet i Helsingborg och blir en del av bolagets koncernledning.

Hon kommer närmast från tjänsten som transaktionsprojektledare…

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