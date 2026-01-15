Tung patentrekrytering till Malmö

Patentbyrån Hansson Thyresson har lockat en tungviktare att flytta från München. Claes Almberg har lämnat rollen som patentdomare vid Europeiska Patentverket för att ansluta till byrån i Malmö.

Hansson Thyresson är en liten byrå jämfört med patentjättarna Awa och Zacco, men byrån arbetar offensivt med tillväxt. Totalt 16 medarbetare omsätter omkring 28 miljoner kronor med rådgivning kring patent, design- och varumärkesskydd samt tvister. Byrån hjälper såväl startups som storföretag med immaterialrätt.

Nu har bolaget lyckats rekrytera en patentdomare från det europeiska patentverkets domstol, EPO Boards of Appeal.

Claes Almberg har nyligen avgått som europeisk patentdomare och har tidigare bland annat varit patenträttsexpert vid Justitiedepartementet och patentdomare i Sverige. Han får titeln head of legal och tar med sig internationell erfarenhet och kompetens inom komplexa så kallade IP-frågor.

Claes Almberg & Maja Modigh

– Det som lockade mig till Hansson Thyresson var närheten till uppfinnare och entreprenörer samt möjligheten att arbeta brett och tvärvetenskapligt inom immaterialrätten. Kombinationen av specialistkompetens, korta beslutsvägar och internationell utblick gör byrån till en mycket spännande miljö, säger Claes Almberg i ett pressmeddelande.

Hansson Thyressons vd Maja Modigh kommenterar:

– Claes erfarenhet är unik. Det är ovanligt att någon som lyckats ta sig till EPO:s domstol väljer att byta jobb. Han kommer att vara en eftertraktad jurist vid patenttvister på grund av sin fantastiska karriär och sitt mångåriga arbete med att rigga det enhetliga patentsystememt (UPP/UPC), säger hon.