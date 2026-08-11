Investeringar tynger Gasporox

Gasporox i Lund omsatte 8,7 miljoner kronor under årets andra kvartal och redovisar en förlust på 1,6 Mkr. – Vi har kvartalsvariationer och ser med tillförsikt på framtiden, säger vd Märta Lewander Xu.

Gasporox utvecklar mätinstrument som genom laser kan kontrollera gasinnehåll och täthet i förpackningar, framför allt inom läkemedel, livsmedel och dryck. Bolaget är grundat ur uppfinningar på Lunds universitet och har tio år på nacken på Nasdaq First North.

Märta Lewander Xu

– Trots fyra stabila kvartal bakom oss är vi medvetna om att vi har kvartalsvariationer och ser med tillförsikt på framtiden, säger Märta Lewander Xu.

Kvartalsresultatet som kom imorse förklarar hon med att Gasporox har gjort stora investeringar.

– Det andra kvartalet präglades av ett intensivt utvecklings- och lanseringsarbete där flera av våra långsiktiga satsningar nådde viktiga milstolpar, säger Märta Lewander Xu och fortsätter:

– På Interpack i Düsseldorf lanserade vi vår första kompletta helautomatiserade produktionslösning samtidigt som vi presenterade nästa generation av vårt vialinstrument som breddar vårt erbjudande till fler förpackningstyper och större flaskor med hög fyllnadsnivå. Vi har gjort tunga satsningar och dessa kostar så klart pengar. Nu ligger fokus framåt på att leverera på satsningarna.

För två år sedan, i augusti 2024, gjorde Rapidus en längre intervju med Märta Lewander Xu. Efter åtta förlustår på börsen såg det då ut som att hon hade skapat ett lönsamt företag. Den då senaste kvartalsrapporten visade plussiffror och kvartalsvariationerna var utjämnade. Men sedan dess har kvartalen pendlat upp och ner.

– Under kvartalet omsatte vi våra strategiska satsningar i konkreta produktlanseringar, leveranser och ett bredare kunderbjudande. Med ett stärkt erbjudande inom både läkemedel och livsmedel tar vi viktiga steg mot nästa tillväxtfas. Det är svårt att ge någon prognos om framtiden, men vi växer genom att göra satsningar på både kort och lång sikt.

Gasporox aktie sjönk med över 8 procent under tisdagsförmiddagen. Bolaget har i skrivande stund ett börsvärde på 63 Mkr. Huvudägare är investeringsbolaget Gobia Enterprises som gick in i Gasporox 2020 genom en riktad emission på 15,4 Mkr.