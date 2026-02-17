Lommabolag vill göra e-handeln tryggare

Oseriösa butiker på nätet gör att många drar sig för att handla online. Nystartade Zafely Labs erbjuder en app som varnar konsumenter för skumma nätbutiker.

Att handla på nätet kan innebära en stor besvikelse ifall varan inte håller vad butiken lovat – eller i värsta fall inte levererar någon vara alls. Med egna erfarenheter kring konsumenters besvikelse kring så kallade dropshipping-butiker valde Leo Ghafari och Simon Hedlund att starta en tjänst som ska minska risken för konsumenterna.

Leo Ghafari

— Vår app är igång i bakgrunden och känner av alla butiker du besöker. AI och andra parametrar avgör om den är bedräglig eller inte och varnar, säger Leo Ghafari, en av medgrundarna till Zafely Labs.

Programvaran går igenom en rad olika datapunkter som kan ge en reaktion hos programvaran, exempelvis kundrecensioner och ifall man måste betala importavgifter. Den analyserar också sidans policys samt produktbilder för att se om bilden är skapad med AI.

Hittills erbjuds tjänsten för en månadskostnad, men tanken är att inom kort tillgängliggöra appen för konsumenter gratis och istället sälja den insamlade datan till företag och myndigheter. Tanken är att B2B-plattformen ska bli huvudkällan för bolagets intäkter medan användarbasen, som är konsumenterna, bidrar till datainsamlingen.

Idag har appen drygt tusen användare men innan året är slut är målet att den siffran ska ha ökat till flera hundra tusen användare – förutom Sverige kanske också i något av grannländerna.

Bolaget, som grundades i somras, har än så länge vuxit genom grundarnas eget kapital, men Leo Ghafari och Simon Hedlund söker nu efter investerare för att kunna växa ännu mer.

— Vi är all in på detta, vi vill verkligen göra en positiv skillnad. Det det ska gynna företagen och konsumenterna, det blir en win-win, säger Leo Ghafari.